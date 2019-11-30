الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:09ت م0015