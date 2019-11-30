جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.وقال أمير منطقة مكة المكرمة : أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني وأجل التبريكات أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي مقامكم الكريم مقاليد الحكم - أمد الله في حياتكم الغالية - في الوقت الذي يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه المناسبة السعيدة وهم ينعمون بالأمن والأمان والازدهار في شتى المجالات واستمرار مسيرة العطاء والبناء والتطوير لمؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة الغالية - ولله الحمد - في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وبلادنا الغالية بفضل من الله عز وجل ثم بفضل قيادتكم الحكيمة والرشيدة تنعم بمزيد من المنجزات العملاقة تميزت بالشمولية والتكامل والبناء على امتداد المملكة".وختم سموه بالقول "أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم ويبارك في جهودكم المباركة على المستوى المحلي والدولي وأعظمها خدمة الحرمين الشريفين وما تبذلونه - رعاكم الله - من دعم سخي لخدمتهما وتوفير الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين وما ننعم به من رفاهية واستقرار وأمن وأمان".// انتهى //10:10ت م0017