الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:13ت م0019