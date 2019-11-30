عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:13ت م
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