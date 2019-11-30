بيروت 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد الاحتجاجات الشعبية في معظم المدن اللبنانية بعد تفاقم أزمة البنزين والمحروقات على خلفية إعلان أصحاب محطات المحروقات الإضراب المفتوح في حين لم تسفر الاتصالات الجارية في أحداث أي خرق في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.وأشارت إلى مقتل فتى فلسطيني وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق خان يونس.وتحدثت عن تأكيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون انتهاء الجولة الثانية من المحادثات في شأن تعديل الدستور السوري أمس بعدما منع الخلاف في شأن جدول الأعمال المفاوضين من اللقاء.ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس عزمه على الاستقالة في حين قتل 15 متظاهرًا في الناصرية التي تشهد صدامات دموية منذ أمس الأول مع قوات الشرطة العراقية.وتطرقت إلى استدعاء الخارجية الفرنسية السفير التركي في باريس على خلفية تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي اعتبرتها فرنسا "مهينة" بالنسبة لرئيسها، إيمانويل ماكرون.وأخبرت عن إعلان الشرطة البريطانية أمس أنها قتلت رجلاً ربط متفجرات زائفة حول خصره وطعن عددًا من الأشخاص في حادث وصفته بأنه هجوم إرهابي في وسط لندن.// انتهى //10:15ت م0021