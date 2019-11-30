حائل 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن أبناء الوطن في كل جزء من ترابه الطاهر يبادلون القيادة حباً بحب ووفاءً بوفاء, معرباً سموه عن اعتزازه بما تحقق للوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه من قفزات تنموية نوعية داخليا وتعزيز مكانة المملكة دولياً, مشيراً سموه إلى ترأس المملكة لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام ليكون 2020 عاماً تتبوء فيه المملكة دوراً عالمياً محورياً لخدمة الإنسانية وبرامج التنمية المستدامة بإذن الله.واستعرض أمير منطقة حائل عدد من محطات العمل للقائد الوالد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ أن دفع بروح الشباب في مفاصل العمل الرئيسية ودعم رؤية المملكة 2030 واعتماد أهدافها الشاملة مفتاحا للتغيير نحو الأفضل.وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعد الوطن وشعبه بهذه القيادة وهذه الرؤية المستنيرة والنظرة الحكيمة والحرص على تعزيز مكانة المملكة عالمياً والاستفادة من المزايا النسبية لكل موقع في البلاد وكل مجال يعود بالفائدة على اقتصاد الوطن وتنميته.وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى القدير أن يحفظ ولاة الأمر والوطن وأبنائه وأن تبقى بلادنا عنواناً كبيراً للخير والنماء.// انتهى //10:19ت م0023