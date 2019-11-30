تبوك 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.وقال: "إن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في هذه الذكرى والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو .. والحديث عن شخصية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض فيها نحو مصاف الدول المتقدمة بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية، وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.وأضاف: "من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم للقيادة الحكيمة وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030 التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني, فهنيئاً لنا كسعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي.وسأل الأمير فهد بن سلطان في ختام كلمته الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار والسلام.// انتهى //10:21ت م0024