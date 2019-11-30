نجامينا 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة التشادية نجامينا اليوم ورشة تدريبية إفريقية، من أجل تعزيز قدرات الصحافيين ورجال الإعلام، في مجال مكافحة الخطاب الراديكالي والدعاية الإرهابية بمشاركة العديد من الدول الإفريقية.وأكد بيان صادر عن وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الإفريقي الذي يتخذ من الجزائر مقرًا له، أن الورشة التدريبية ستكون إطارًا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وفرصة لتعزيز القدرات المهنية للصحافيين في معالجة وبث التأثيرات الأمنية، وذلك من أجل التصدي للأخطار الكبيرة التي تهدد البلدان والشعوب الإفريقية.ويوجد مقر وحدة الاتصال والتنسيق التي تأسست في 6 ابريل 2010 خلال اجتماع لرؤساء مصالح المخابرات وأمن بلدان الميدان، بالجزائر، وهي تنسق عمل مكافحة الإرهاب وتقوم بحملة إعلامية ضد أضراره.وتم تأسيس وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الإفريقي سنة 2010، تطبيقًا لتوصيات وزراء الشؤون الخارجية للبلدان السبعة المعنية بمسألة الإرهاب في الساحل، وهي : الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وليبيا ومالي والتشاد.// انتهى //11:36ت م0054