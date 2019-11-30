إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم القيادة الباكستانية على مواصلة جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، وعدم المساومة على المصلحة الوطنية.واهتمت بتصميم باكستان والصين على المضي في تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك وإكمال المرحلة الثانية للمشروع في الوقت المحدد.وأخبرت عن بدء المشاورات بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية في باكستان للتشاور حول تعيين رئيس جديد للجنة الانتخابات.وأشارت إلى تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان.وتناقلت ترحيب باكستان بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف المفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية، ومتابعة التسوية السياسية في أفغانستان من خلال استئناف الحوار مع طالبان.أمنياً أخبرت عن إصابة سبعة أشخاص جراء انفجار تم تنفيذه بسيارة مفخخة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الشرقي.كما اهتمت بتأكيد باكستان العزم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية.أفغانياً تطرقت إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كابل ولقاءه بالرئيس الأفغاني والجنود الأمريكيين بأفغانستان.// انتهى //11:38ت م0055