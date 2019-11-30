الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بالأصالةِ عن نفسه ونيابةً عن منسوبي الهيئة العامة للإحصاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مرور خمسة أعوام على توليه مقاليدَ الحكم في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه الأعوام جاءت حافلةً بالبناء والرخاء والخير والنماء والازدهار في جميع المجالات، فتممت المسيرةً التي بدأها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبناؤه الملوك من بعده -رحمهم الله-.وقال الدكتور التخيفي : إن ذكرى البيعة توقظ فينا الكثير من مشاعر الوفاء التي تتجذَّر في أعماق أبناء الوطن؛ فبحكمةٍ واقتدار قاد خادم الحرمين الشريفين - أيَّده الله - الوطن إلى افاق غير مسبوقة، وبذل الغايات لتعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به مملكتنا الحبيبة، الأمر الذي أسهم في حفظ مكتسباتنا التنموية والاقتصادية، وتحقيق المزيد من البناء من أجل رفاهية الإنسان السعودي، والوصول إلى المكان الريادي، الذي تستحقه المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.وأوضح التخيفي أن العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيَّده الله - أسهمَ بشكلٍ بارزٍ على مستوى العالم في تحقيق الحضور والريادة للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية، حيث قفزت المملكة قفزات متعددة في شتى المجالات وعلى الصُّعد كافة، منها على سبيل المثال الجانب الاقتصادي والتنموي، الذي جعل المملكة المكان المناسب والجذَّاب للمستثمرين والمهتمين والباحثين عن صناعة المستقبل، مما دفع بوكالاتالتصنيف الدولية إلى أن ترفع من تقييمها الإيجابي للمملكة، وتُشيد بفاعلية التطورات والمبادرات الحاصلة في عهده -حفظه الله- عبر إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء إلى أن قطاع الإحصاء يعد أحد أهم الأجهزة الحكومية يلقى أكبر دعم في تاريخه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وهو خير دليل على إصرار وعزيمة القائد الحكيم على مواصلة التنمية عبر دعم القطاع الاحصائي لتوفير نطاق واسع من البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة التي تُسهم في رسم السياسات ودعم متخذي القرار، وتلبية متطلبات الباحثين والمهتمين والمنظمات الإقليمية والدولية، مبينًا أن للهيئة العامة للإحصاء دورًا كبيرًا فيما يشهده الوطن من عمليات تطور ونماء، حيث تدعم التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة بطرق علمية وإحصائية يتمُّ الاستفادة منها في رسم خطط وبرامج المستقبل، مؤكدا أن الهيئة العامة للإحصاء تدرك أنَّ الدورَ المأمولَ مِنْها أصبحَ أكثرَ أهميةً؛ إذ إن توفير البيانات الدقيقةِ والمؤشراتِ الإحصائيةِ الفعَّالة يُعدُّ الوقودَ الحقيقيَّ لتنفيذ خطط التنميةِ وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأبان معاليه أنه إدراكًا لعظمِ وأهمية هذا الدورِ يَجعَلُهم في الهيئةِ يعملُون بكل طاقاتهم وإمكانياتهم الماديةِ والبشريةِ تحقيقًا لرؤيتنا بأنْ نكون المرجعَ الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكارًا لدعمِ التنمية الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في المملكة، ومن هنا تحرص الهيئة على تقديم مُنتجاتٍ وخدماتٍ إحصائية تتمتع بالدقةِ والشموليةِ، وفقًا لأفضلِ المعايير والممارساتِ الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة قدَّمت خلال عام 2019م أكثر من 70 منتجًا إحصائيًّا ما بين مسوحٍ ميدانية، ، ونشرات ومؤشراتٍ إحصائية، كما وفَّرت الهيئة قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة وحديثة على مستوى المملكة، وقامت بإصدار ونشر المؤشرات الإحصائية التي تعكس الصورة الحقيقية للمملكة في جميع المجالات، مما ساهم في تحسين مستوى وترتيب المملكة دوليًّا فيما يتعلق بتوفير البيانات لغرض المقارنات الدولية.وصرَّح رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأن المملكة حقَّقت ترتيبًا متقدمًا بين دول مجموعة العشرين من حيث شمولية المؤشرات الإحصائية، إذ ارتفع ترتيبها من المرتبة 16 في عام 2016م، إلى المرتبة 8 عام 2019م، في توفير المنتجات والمؤشرات الإحصائية الرئيسة.وقال الدكتور التخيفي : إن هدفنا الاستراتيجي أن نكون من بين أفضل 3 دول في مجال الإحصاء في هذه المجموعة، وذكر أن الهيئة أسهمت في توفير بيانات ومؤشرات عن المملكة ؛ مما أدى إلى تقدُّم ترتيبها إلى المركز 26 عالميًّا في التنافسية العالمية لعام 2019م مُسَجِّلَةً بذلك أفضلَ تقدُّمٍ على مستوى الدول المشمولة في هذا التصنيف.وفي الختام رفع معالي الدكتور فهد التخيفي ونيابة عن جميع العاملين في الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الإحصائي بالمملكة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - على ما حظي ويحظى به القطاع الإحصائي في المملكة من دعمٍ غير مسبوق سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وتقدمها، ويحفظها من كل مكروه وسوء، ويجعل مستقبلها أكثر إشراقًا وازدهارًا.// انتهى //11:39ت م0056