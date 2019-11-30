الجزائر 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الشأن المحلي، مبرزة تأكيد الجزائر الشروع في مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك احتجاجا على لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي التي انتقدت ما أسمته انتهاكات حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في البلاد.ونوهت بموقف البرلمان العربي الداعم لمسار التغيير الديمقراطي السلمي في الجزائر، منتقدة بيان البرلمان الأوروبي الذي اعتبرته تدخلاً غير مقبول في شؤون دولة عربية مستقلة.وسلطت الضوء على تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن بلاده أحبطت مؤامرة لضرب استقرارها وأمنها بفضل وعي الشعب الجزائري وتلاحمه مع جيشه.وتناولت إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس عزمه على الاستقالة بعد مقتل 15 متظاهرًا في مدينة الناصرية برصاص قوات الشرطة.وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى نفي وزارة الدفاع الفرنسية وقوف تنظيم داعش الإرهابي في مالي وراء حادث تصادم مروحيتين ومقتل 13 جنديًا كانوا على متنهما.// انتهى //11:41ت م0058