الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعد ذكرى هامة للشعب السعودي الكريم الذي يفخر ويعتز بقيادته الحكيمة وفرصة ليعبر فيها عن الولاء لخادم الحرمين الشريفين.ونوه معاليه بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين خلال السنوات الماضية التي أثمرت عدداً من الإنجازات والتي كان محورها المواطن السعودي وتحقيق الرفاه والتنمية الاقتصادية المستدامة.وأشار إلى أن المملكة استمرت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في تحقيق عدد من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4% في عام 2018، مقابل انكماش نسبته 0.7 % في عام 2017، وحافظت المملكة على مقومات الاستقرار النقدي والمالي واستقرار سعر الصرف مع الحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي.ولفت إلى أن القطاع البنكي استمر في تحقيق معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال ونمو جيد في الائتمان الذي أسهم بشكل كبير في دعم الإقراض العقاري حيث نما بنسبة 21% خلال الربع الثالث عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة مساهمة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نسبة 6.2% من إجمالي التمويل.وبين معالي محافظ المؤسسة أن المملكة أصبحت خلال هذا العام عضواً في مجموعة العمل المالي FATF بعد استكمالها لعملية التقييم المتبادل، لتصبح أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة، الأمر الذي يعد اعترافاً بالتدابير التي تقوم بها المملكة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد على أن المؤسسة ستستمر في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاتها التي تشكل جزءاً رئيسياً من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، لتسهم بإذن الله في مسيرة التنمية والنماء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.واختتم معاليه تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه خير هذه البلاد، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي.// انتهى //11:44ت م0061