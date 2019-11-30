الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى البيعة.وقال معاليه بهذه المناسبة: باسمي ونيابة عن منسوبي هيئة المواصفات نقدم التهاني والولاء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، مبيناً أن المملكة في عهد الملك سلمان شهدت نقلات حضارية ومبادرات ومشروعات اقتصادية عملاقة ترسخ الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.ونوه الدكتور القصبي بأن ذكرى البيعة هي مناسبة عزيزة على كل مواطن، يترسخ فيها تلاحم القيادة والشعب السعودي، وتذكى بها الهمم لبذل المزيد من العطاء في ميادين التطوير والبناء، والارتقاء بمكانة المملكة إقليميا وعالميا.وفي ختام تصريحه، سأل معالي الدكتور القصبي المولى - عز وجل - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتحقيق ما يسموان له من عزة وسؤدد ونماء لمملكتنا الغالية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.// انتهى //11:49ت م0065