الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، باسمه واسم منسوبي هيئة الاستثمار، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، منوها بما تحقق للمملكة العربية السعودية من تنمية متوازنة وشاملة، وقوة اقتصادية دفعتها لمكانتها العالمية، سائلا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.وبين معاليه في - تصريح له بهذه المناسبة - أن المملكة تعيش اليوم في هذا العهد الميمون، مرحلة نجاح متقدمة لإصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية ضمن برامج رؤيتها الطموحة، والقرارات التاريخية وما صاحبها من دعم للمواطن على جميع الأصعدة، ما يؤكد على مضي المملكة قدماً نحو مرحلة تاريخية هامة في مختلف المجالات.وأكد معالي المحافظ أن وطننا الغالي يواصل مسيرته بكل نجاح نحو تحقيق مشروعه الطموح الذي رسمت توجهاته رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر في هذا السياق إلى أن الرؤية أسهمت في ترسيخ ريادة المملكة على الصعيد الدولي، ولتتبوأ بذلك مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية نظير ما حققته من مشاريع وإنجازات وإصلاحات على الصعيد المحلي والعالمي.وأشار المهندس العمر إلى أن تلك القفزات ما هي إلا ثمار لرحلة الإصلاح التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوحيد جهود جميع القطاعات الحكومية، والعمل على تعزيز بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي، لافتاً إلى أن اهتمام المستثمرين بالمملكة كوجهة استثمارية واعدة، يشهد نمواً قوياً، ويأتي ذلك تأكيداً على نجاح فاعلية الحوافز المقدمة في ظل وجود بيئة أعمال مناسبة ومناخ استثماري ملائم.وأضاف معاليه أن هذا العام من هذا العهد الزاهر، قد شهد نمواً استثنائياً في عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغت التراخيص 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، لافتاً إلى أنه بإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي والتي بلغت 809 تراخيص استثماري، فإن المملكة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010، مشيراً إلى أن هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات يأتي في العهد الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث قفزت المملكة 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.واختتم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار تصريحه، بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يديم على هذه البلاد قيادتها الرشيدة لتنعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //11:51ت م0066