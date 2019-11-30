الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : " تحتفي بلادنا الغالية في هذه الأيام المباركة بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ــ، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا، وعلى قلوب أبناء الوطن الذين يحملون مشاعر الحب والوفاء المتأصلة لهذه القيادة المباركة، فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ مروراً بعهود أبنائه الملوك السابقين – رحمهم الله جميعاً ـ، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ليقود هذه البلاد الطاهرة – بعون الله – إلى أعلى درجات العز والتطور والازدهار" .وأضاف أنه في الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم في المملكة، لنعلم الأهمية الكبيرة التي يوليها - رعاه الله - لنهضة وتنمية بلادنا، لتأخذ مكانها في مصاف الدول المتقدمة، على جميع الأصعدة سياسياً، واقتصادياَ، واجتماعياً، وعسكرياً، من خلال التوجهات الإصلاحية الشاملة التي تعتمد على التنظيم، والتحديث، والتطوير التنموي الداخلي، بعمل مستدام، وبرؤية ترسم خارطة طريق المستقبل للمملكة، التي ترتكز على المجتمع الحيوي، والوطن الطموح، والاقتصاد المزدهر ، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المتزنة، والعلاقات الدولية المتينة، والحضور السياسي المؤثر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يكفل مصالح بلادنا، ومصالح الأمتين العربية والإسلامية، لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.وأكد معاليه أن خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ أوقف بكل حزم وعزم سياسات التخريب في المنطقة، وتصدى للأطماع والتدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية لدول الجوار، وهو ماضٍ في جهوده المستمرة لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وهو ما تحقق بفضل الله ثم بتضحيات أبطالنا بالحد الجنوبي التي تحظى بدعم منه ــ رعاه الله ــ واهتمام ومتابعة لإرساء دعائم الأمن والسلام.وأشار معالي مساعد وزير الدفاع بأن خادم الحرمين الشريفين وضع استراتيجية المملكة، ونهجها الثابت في التأكيد على دور أبناء الوطن في المنظومة التنموية، التي تعم بخيرها جميع أرجاء الوطن، والعمل على إرساء العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، التي تتخذها بلادنا منهجاً ودستوراَ.ونوه بأن وزارة الدفاع شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تقدماً وتطوراً على جميع الأصعدة، ووجدت دعماً تقنياً ولوجستياً كبيراً، مما جعلها تواكب التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا أنظمة التسليح والتطوير التقني والإداري، وقد مكنها هذا من مواصلة مسيرتها في تأمين حماية الوطن وحدود الوطن, وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار مملكتنا الحبيبة.وسأل معالي مساعد وزير الدفاع الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير الوطن والمواطن وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها، وأن يرحم شهداءنا إنه سميع مجيب// انتهى //11:55ت م0068