الخرطوم 03 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 30 نوفمبر 2019م واسوافق اجتماع المراجعة الرابع للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المنعقد حاليًا بالعاصمة النرويجية أوسلو ،بمشاركة164 دولة على رئاسة السودان لأعمال الإتفاقية للعام 2020 م.وقال المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد إن إجماع الدول الأعضاء في اتفاقية "اتوا" وافقو على اعتماد ترشيح السودان للاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء، نظير التقدم والنجاح الذي أحرزه السودان من خلال إعلان مناطق شرق السودان خالية من الألغام.// انتهى //12:46ت م0085