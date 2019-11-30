تونس 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مسار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة، وأوردت في الإطار تأكيدات أن الجملي قطع خطوات عملاقة تقدر بأكثر من 80 % في إتمام مسار تشكيل الحكومة، واتضحت لديه الرؤية بعد العمل الشاق الذي قام به طيلة الأسبوعين الماضيين.واهتمت محليًا أيضًا بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيبب البكوش، حول الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات الاتحاد المغاربي وتحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها.ورصدت تواصل الاحتجاجات في العديد من مدن الجزائرية، رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، ومطالبة برحيل رموز النظام السابق.وأوردت صحف السبت اعتزام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية تشهدها العراق راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل.ونقلت في شان آخر تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، أكد فيها أن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعًا انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثًا معنية بالتفاوض بشان الدستور.وكتبت صحف تونس أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن أفاد في تصريحات له أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي، بنهاية شهر يناير القادم على ابعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.// انتهى //12:52ت م0086