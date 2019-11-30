الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد.وقال معاليه - في تصريح له بهذه المناسبة -: "نحتفي بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد، حيث حققت المملكة خلالها الكثير من الإنجازات على كل المستويات والأصعدة، وشهدت تحولًا بارزًا في جميع القطاعات، وفق رؤية تنموية يقودها خادم الحرمين الشريفين نحو مستقبل زاهر لوطننا الغالي، وتنمية مستدامة في كل أرجائه".وأضاف: "تأتي الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، والمملكة تمضي نحو مستقبل تبنيه بسواعد أبنائها، وتسير في طريق التنمية وَفْق أهداف واضحة ومحددة من أجل توفير الرفاه وحسن الحياة للمواطن السعودي، وشهدت البلاد خلال السنوات الخمس الماضية وتيرة تنمية متصاعدة رغم ما يعانيه العالم من تقلبات اقتصادية، بفضل الله ثم قوة ومتانة اقتصادنا الوطني".وأشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله -، عزز من مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً بين الأمم، وأشرف على إطلاق رؤية المملكة 2030، ودشّن المشاريع العملاقة في مختلف أرجاء الوطن والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني.وسأل معاليه الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل خير، ويعنيهما في تحقيق كل ما من شأنه رفعة المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //12:59ت م0087