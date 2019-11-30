الدمام 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسخرج المشاركون في "هاكاثون " ملتقى الأبحاث الذي نظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الثلاثاء الماضي على مدى ثلاثة أيام بجملة من التوصيات التي تهدف إلى العمل على توحيد الجهود وتشارك الخبرات من مختلف التخصصات، وذلك لرفع الوعي والاهتمام بالأبحاث الصحية.وأوضح رئيس الصحة السكانية في التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، مدير إدارة عمليات البحوث بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فهد التخصصي ونائب رئيس المؤتمر الدكتور سعد بن سعيد الشهراني في ختام الفعاليات أن التوصيات شملت إيجاد آلية لتناغم العمل بين العاملين في الميدان لتطبيق نموذج الرعاية الصحية 2030 والباحثين، ما يسهل العمل على إيجاد حلول لعقبات التنفيذ من خلال مشاريع بحثية.كما شملت التوصيات تعزيز العمل لفهم إدارة الصحة السكانية، باعتبارها منصة مهمة لجمع البيانات وفرصة العمل عليها، وأهمية إنشاء المشاريع البحثية، التي تستهدف معرفة المحددات المجتمعية والاقتصادية لصحة الأفراد والمجتمعات، وتركيز الأبحاث للكشف عن القيم المجتمعية والاختلافات السكانية التي تؤثر في تطبيقات الرعاية التلطيفية .وأكد الدكتور الشهراني أن الملتقى أوصى بالعمل على تعزيز دور مراكز الرعاية الصحية وجعلها محورًا مهمًا في تطبيق برنامج الولادة الآمنة، وتوحيد مفردات البحث وذلك للكشف عن الأوراق العلمية التي تخدم التحول الصحي وتبين أثر البرامج التطبيقية للتحول الصحي الجديد، وتوعية الباحثين بأهمية نقل الأفكار البحثية من النظري إلى التطبيقي، وتذليل الصعوبات التي تواجههم في ذلك.كما أوصى الملتقى بالتنسيق بين المراكز البحثية والجهات الأكاديمية وإيجاد منصة تعاون بينهما لتعزيز دور الأبحاث والرفع من جودة الأبحاث أثناء التنفيذ والترجمة إلى الواقع، وكذلك أهمية الاستثمار في بناء الكفاءات والأنظمة للتعامل مع البيانات الضخمة والاستفادة منها وإدارتها بالشكل الصحيح، وتنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء السياسات والإجراءات المعتبرة لحوكمة البيانات وإدارتها وتذليل الوصول إليها من قِبَل الباحثين.// انتهى //13:01ت م0089