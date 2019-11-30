بغداد 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت اهتمامها على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته من منصبه إلى مجلس النواب بالنظ رللظروف العصيبة التي تمر بها البلاد،وتناولت الصحف الخطوات الدستورية التي ينبغي اتباعها لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل, واحتمال تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال.وأشارت إلى قرار مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق بشأن هذه الأحداث الدامية ومحاسبة المتسببين بها، والتي قدم محافظها استقالته من منصبه على اثرها.ونوهت باستدعاء رئيس الحكومة لعضو خلية الأزمة المشرف الأمني على المحافظة إلى بغداد، من أجل بيان الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث الدامية.كما اهتمت الصحف بإعلان مبعوثة الأمم المتحدة في العراق " جينين بلاسخارت" تقديمها الثلاثاء المقبل إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في العراق.// انتهى //13:01ت م0090