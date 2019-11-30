الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط اسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة توليه - أيده الله - مقاليد الحكم.وقال الفريق العلويط في تصريح بهذه المناسبة : تحل الذكرى الخامسة ونستحضر فيها ما تحقق من انجازات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسط حراك ورؤى على المستوى الدولي للمساهمة في مشاركة المجتمع الدولي والتفاعل معه في حل القضايا الدولية ، مبينًا أن الناظر في هذه الأيام إلى الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة يرى أن المملكة أصبحت المقصد والمعول عليه لإعادة الوضاع في المنطقة إلى حالة الاستقرار والسلام، كل ذلك يتواكب مع الجهود الحثيثة التي يرعاها سمو ولي العهد بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين بدفع عجلة التنمية في شتى المجالات من خلال رؤية (2030) بتنويع مصادر الدخل وجعل المواطن حجر الزاوية في تحقيق التحولات.وأضاف : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما يحظى به من خبرة سياسية ومعرفة كبيرة بالتاريخ جعلت من المملكة محط أنظار العالم ومحج لمن يبحث عن الحكمة والمشورة من قادة العالم، وخير دليل هو تقاطر رؤساء وقادة دول العالم على زيارة المملكة.ولفت النظر إلى أن الناظر إلى الأوضاع التي يمر بها العالم يرى أنه بفضل الله ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين بقيت المملكة بمأمن من التقلبات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم.وسأل الله في الختام أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية ، وأن يديم على الوطن والمواطنين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.// انتهى //13:04ت م0091