الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان تبريكاته وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد.وأكَّد أنَّ هذه الذكرى المتجددة تمثل لجميع السعوديين مناسبة عظيمة لتجديد الوفاء والولاء لقائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين، وتُعد فرصة عظيمة لاستشعار نِعَم الله التي أنعم بها علينا في هذا العهد الميمون، من تطور ونهضة وازدهار على الأصعد كافة.وقال الشلعان: إنه بفضل الله تعالى ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، غدا المواطن جوهر الاهتمام ومحوره، وعماد التحول ومرتكزه، وموقد النماء ومشعله، نحو مستقبل مزدهر يشمل السعوديين جميعاً في جميع مناطق المملكة.وأضاف معاليه أنَّ مسيرة خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - منذ توليه مقاليد الحكم إلى يومنا هذا تميّزت بالحِكمة والحُنْكة في إدارة البلاد داخلياً، وفي تكييف علاقاتها الخارجية وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.وأشار إلى أنَّ المملكة حققت خلال السنوات الخمس الماضية إنجازات عظيمة، برهنت للعالم أجمع نجاح خططها وإستراتيجياتها المرسومة، وأثبتت إصرارها على المضي قدماً في طريق التقدم والتطور والنماء. كما أنها تخطت العقبات وتجاوزت الصعوبات، لتبقى على رأس الدول الأكثر تطوراً واستقراراً -بفضل الله- . واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق مكاسب عديدة في مجالات مختلفة كانضمامها لمجموعة العمل المالي (فاتف)، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية. ورئاستها لمجموعة العشرين لعام 2020م. وحصولها على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. والفوز بانتخابات مفوضية الملاحة الجوية بمنطقة الطيران المدني الدولي، وغيرها الكثير من الإنجازات الاستثنائية.وثمّن معاليه الدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - الأمر الذي أسهم في قيامها بواجباتها على الوجه الأكمل، وتعزيز الضمانات والكفالات النيابية المقررة في هذا الشأن، ورسَّخ من قيم تجويد الإجراءات وعمقها، بأساليب عالمية حديثة ومتطورة.وختم معاليه تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عزهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //13:05ت م0092