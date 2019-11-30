عرعر 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ أحمد بن صالح المحيميد أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام حافل بالخير والعطاء والنماء ومناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن ننعم فيها بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولًا، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة .وقال معاليه: إن ذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتجسيدًا لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأم , لافتًا أن بلادنا تشهد نهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات، بما توفر لبلادنا من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء .وأشار إلى أن مناسبة ذكرى البيعة الخامسة تمر على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملك محب للخير، يمد يده لكل مواطن، يعطف على الصغير والكبير على حد سواء.// انتهى //13:09ت م0093