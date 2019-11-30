الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.وقال معاليه : إن هذه مناسبة وطنية عزيزة علينا جميعاً وذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه -، والتي حققت فيها المملكة نجاحات متقدمة في جميع المجالات وحدثت قفزات وتحولات كبرى على المستوى التنموي والتطويري في منظومة الأداء بمختلف القطاعات بفضل الله ثم الرؤية السديدة لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين.وأضاف أن السياسات الداخلية والخارجية التي تبنتها الدولة بقيادتها المباركة خلال السنوات الخمس الماضية قد عززت من الدور الرائد للمملكة إقليمياً ودولياً وحفظت أمنها من التهديدات التي تشهدها المنطقة وفي الوقت ذاته مضت في خططها ومشروعاتها التنموية الضخمة.ولفت الدكتور القصبي إلى الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى قبل أيام والتي تضمنت التأكيد على أن المملكة سائرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها في شتى الميادين التنموية والاقتصادية في إطار الأهداف الرئيسة للدولة وهو تعزيز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.وأشار الدكتور القصبي إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من خلال تحسين الخِدْمات المقدمة للمواطن والمقيم ورفع جودتها عبر برامج التطوير والإنفاق الضخمة وتبني المفاهيم المستجدة لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية.وأكد الدكتور القصبي أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وفي إطار التحولات والتحديات التي يشهدها القطاع الصحي بلورت مؤخراً إستراتيجيتها للسنوات المقبلة والتي يأتي في مقدمة أهدافها أن تكون مؤسسة مستقلة فعالة ومستدامة مالياً وغير هادفة للربح ضمن سبعة أهداف إستراتيجية تأخذ في الاعتبار التركيز على التخصصات الطبية المرجعية والدقيقة والتي حققت من خلالها المؤسسة، وبجودة عالية، مراكز متقدمة ضمن المؤسسات والمراكز الطبية العالمية وأن تكون مؤسسة رائدة في المعرفة من خلال التعليم والتدريب والبحث والابتكار وجلب تلك القيم العلمية والمعرفية وتوطينها في المملكة.وأوضح أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وضعت من بين أهدافها الإستراتيجية استكمال بناء وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة في المبنى الجديد ليكون إضافة نوعية في الطاقة الاستيعابية وكذلك تجهيز وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة مع مايمثلانه من توسيع للرعاية الطبية التخصصية وتيسير الحصول عليها للمواطنين في مناطق متعددة مع نقل ونشر الخبرة والمعرفة في القطاع الطبي بمايحقق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة في المملكة.// انتهى //13:11ت م0094