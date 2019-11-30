الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأوضح معالي الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي، أن الذكرى الخامسة للبيعة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، تأكيد على نهضة المملكة الشاملة، والاستمرار في تحديث أجهزة الدولة أسوة بالدولة المتقدمة.وقال الدكتور الوهيبي: "إن عناوين هذه الذكرى، الأمن والاستقرار والإنجاز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".وأضاف أن المملكة تعيش اليوم الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وكلها فخر بمسيرة العهد الزاهر، الذي شهد نهضة تنموية وحضارية شاملة، امتدت جذورها لعهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، الذي وضع حجر أساس توحيد هذا الوطن الغالي، وأكمل أبناؤه من بعده مسيرة التطور والإصلاح والعطاء.وقال معاليه: "إن النجاحات التي حققتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي على المستوى العالمي، خلال السنوات الخمس الماضية تحديدًا، كانت بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ما انعكس على الإنجازات والمشاريع النوعية في مجالات العمل الشبابي والخيري والتنموي والإنساني".وقدم معاليه التهنئة، نيابة عن منسوبي الندوة ومجلس أمنائها وفروع مكاتبها الدولية المنتشرة في قارات العالم الست، لخادم الحرمين الشريفين بالذكرى الخامسة لبيعته الميمونة، حيث استطاع – أيده الله - أن يؤسس لمرحلة تنمويةٍ شاملة ومستدامة، تجسدت في البرامج التنفيذية الثلاثة عشرة المحققة لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والتي أسهمت في متانة وقوة الاقتصاد الوطني، للوصول إلى المستقبل المزدهر، وتعزيز مكانة مملكتنا الغالية في الساحة الدولية.// انتهى //13:14ت م0095