الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئةلخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "الجميع يحتفي بذكرى البيعة الخامسة ونفخر ونتباهى بما وصل إليه الوطن من عز ونماء وتطور تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -.وأضاف سموه: "كل ذكرى للبيعة تظهر فيها معاني الوفاء والولاء لحكومتنا الرشيدة وتبرز فيها معاني اللحمة الوطنية بين القائد والشعب"، مبيناً أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تأتي في وقت يقف الوطن شامخاً بالمنجزات الكبيرة والخطط والرؤى الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبله على أفضل السبل للوصول الى مصاف الدول المتقدمة .وأكد سمو الأمير عبدالله بن فهد أن التطور الشامل الذي تعيشه البلاد تحقيقا لرؤية 2030 يأتي بفضل الله ثم بفضل تكاتف أبناء هذا الوطن مع قيادته الرشيدة التي تعمل ليلاً ونهاراً للوصول للقمة لافتاً النظر إلى أن المجال الرياضي بصفة عامة والمجال الفروسي بصفة خاصة حقق خلال هذه الفترة نجاحات غير مسبوقه من خلال استضافة العديد من البطولات الدولية أهمها اختيار المملكة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية لإستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024 .وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى - عز وجل - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتحقيق ما يسموان له من عزة وسؤدد ونماء لمملكتنا الغالية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتطور والرخاء .// انتهى //13:20ت م0097