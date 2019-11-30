الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.وقال معاليه - في كلمة بهذه المناسبة -: إن مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة مناسبة عظيمة تحمل معاني الفرح لما تحقق من قفزات كبيرة ومتسارعة في مختلف المجالات تجعلنا متفائلين في كل لحظة بأن الغد أجمل ويحمل منجزاتٍ طموحة تحملنا جميعاً مسؤولية أن نكون جزءاً من هذه الإنجازات.وأضاف: "أننا لا نبالغ بالقول إن قلنا بأن خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن خلال رؤية الوطن الطموحة 2030 ، قد وضعوا لبنات استشراف المستقبل من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لما لهذا المجال الحيوي من مكتسبات وطنية وتطويرية في المجالات المتعددة إيمانا بأهمية المعلومة المبنية على الركائز الأساسية الثلاث وهي: تمكين الجميع من الوصول للبيانات الوطنية من خلال البنك الوطني الذي يوفر بيانات عالية الجودة والدقة بحوكمة ذات موثوقية عالية تسهم في استشراف الأولويات الوطنية وتختصر الزمن في تسجيل النجاحات الوطنية".وأردف قائلاً: إننا بشوق كبير لنحتفل عما قريب بنجاح هذا القطاع الحيوي الذي يعد رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني الطموح الذي سيعيد - بإذن الله - رسم خارطة تواجد المملكة كمنصةٍ عالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والذي بدأت - ولله الحمد - بوادره تلوح بالأفق من خلال إشراف الهيئة وبموافقة كريمة من قيادتنا الحكيمة على تنظيم الهيئة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي أواخر شهر مارس القادم، الذي سيحمل معه بحول الله آفاقاً جديدة من الإنجازات الوطنية التي ستخلد اسم المملكة عاليا في المجال التقني المتجدد.ودعا معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية علينا بكل خير وبإنجازات وطنية تتحقق في كل يوم وفي كل اللحظات.// انتهى //13:22ت م0098