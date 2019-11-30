الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل أسمى عبارات التهنئة والتبريكات إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم.وأكدّ أن عهد الملك سلمان الميمون - حفظه الله - رسّخ أسس التنمية المستدامة كمنهجٍ شامل ومتكامل في كل مناطق المملكة، ووفق رؤية واضحة المعالم والأهداف نجحت في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات.وقال: "تأتي ذكرى تجديد البيعة هذا العام، حاملةً معها مجموعة إنجازات ونجاحات، وعلى نحوٍ شامل لمختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، محققةً إنجازات متتالية في عدد من التقارير الدولية المرموقة، وتعزز تنافسيتها بين الدول المتقدّمة".وأضاف الدكتور الشبل: أن عملية تعزيز عناصر المحتوى المحلي ورفع نسبتها في مختلف القطاعات وتطوير عملية المشتريات الحكومية تلقى اهتماماً بالغاً و دعم و متابعة مستمرة من قيادة المملكة، حيث يُعد أحد الأهداف المباركة لعهد الملك سلمان - أيده الله -، بما يمثّله هذا الملف من أهمية حيوية في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل، والارتقاء بالطاقات الإنتاجية كافة، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة نموّه.وفي هذا السياق، إذ أطلقت مجموعة مبادرات رئيسة خلال الفترة الماضية، أهمها مجلس تنسيق المحتوى المحلي، الذي سيتولى متابعة مبادرات الهيئة مع كبرى الشركات الوطنية، كما وقّعت مجموعة اتفاقيات مع القطاعين العام والخاص، وحددت عبرها الآليات المناسبة لرفع نسبة عناصر المحتوى المحلي لدى هذه الجهات.وفي سياقٍ موازٍ، عملت الهيئة على إطلاق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الاتفاق والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية.واختتم الدكتور الشبل كلمته، سائلاً الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على المملكة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب الرؤية السديدة والهمّة العازمة على الإنجاز والتطوير، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ونهضتها ورخاءها في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //14:39ت م0122