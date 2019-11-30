الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي أن المملكة العربية السعودية تحتفي وطناً ومواطناً بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد، مبينًا أن هذه الذكرى الحافلة بالعديد من المنجزات التنموية والتطورات الحضارية على المستويين المحلي والدولي، وَفْق رؤية وطنية شاملة تستوعب متطلبات تنمية الوطن وتلبية احتياجات المواطن وتمكينه من المشاركة في مسيرة البناء والعطاء.وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة : أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين ـــ رعاه الله ـــ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وما صاحب ذلك من تطبيق لمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في مصاف دول العالم المتقدمة، ويأتي تدشين المشاريع الثلاثة مؤخراً في بوابة الدرعية ووادي حنيفة ووادي صفار تدعيماً لرسم عصر جديد في صناعة المملكة واقتصادها يعزز فيه قطاع السياحة والثقافة والمعرفة، ويُبرز الدرعية كأيقونة عالمية، ووجهة عالمية جديدة للثقافة والتراث، ومكان شيق من خلال توسع ثقافي مذهل سيكون مسرحاً لاستضافة فعاليات عالمية تجعل من المملكة مقصداً سياحياً وثقافياً واجتماعياً يسهم في تنوع مصادر الدخل وتنميتها تجسيداً للرؤية الطموحة 2030.وأشار إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ـــ الحكم استطاع بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وحضور أقوى في صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قوياً للصوت العربي والإسلامي ودوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته وشؤونه وما رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "جي 20" العام القادم إلا لدليل على مكانة ودور المملكة عالمياً.وبين الفريق البلوي أن ذكرى البيعة تعد مناسبة عزيزة تجسد أسمى معاني الوفاء وصدق الولاء لقائد عظيم خطت البلاد بحزمه وعزمه، بعد توفيق الله، خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والرفعة، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.// انتهى //14:42ت م0125