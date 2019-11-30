الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الاتصالات السعودية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعته وتوليه مقاليد الحكم.وأوضح سموه في كلمته بهذه المناسبة أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين عززت مكانة المملكة في العالم الإسلامي والمحيط الدولي وجعلتها من الدول المؤثرة في كل المعادلات الإقليمية والدولية، حيث أصبح وجودها أعمق في صناعة القرار العالمي، وتشارك بفاعلية في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والعالمية.وقال: " خطت المملكة في ظل قيادتها الرشيدة خطوات كبيرة نحو والتقدم والازدهار، موفرة كل أساليب الرفاه لمواطنيها من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة، التي ترتكز على الأمن والاستقرار من أجل بناء حاضر مشرق ومستقل زاهر".وتناول سموه العديد من الإنجازات التي حققتها المملكة وكانت ثمرة الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ لجميع القطاعات، مشيرا إلى تحقيق المملكة المركز 13 من بين 175 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن تبوُّؤِ المرأة السعودية المرتبة الأولى على المستوى العربي والمرتبة العاشرة دولياً في مجال التعليم؛ حيث بلغت نسبة السعوديات المتعلمات 91%.وقال سموه : "إن مجموعة " الاتصالات السعودية" تواصل في ظل القيادة الحكيمة نجاحها كممكّن رئيس للتحول الرقمي في المملكة وَفْق أهداف رؤية المملكة 2030 ، إذ بلغ حجم مساهمتها في المحتوى المحلي لــ 4 مليارات ريال عبر برنامج STC "روافد"، وهو ما أسهم في توطين صناعات سعودية في مجالات توصيل الألياف البصرية والكبائن وأدوات الشبكات وشرائح الجوال".من جهته، هنأ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.وقال المهندس الناصر : " إن النهضة الكبرى التي شهدتها المملكة في جميع المجالات، لا سيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حققت قفزات نوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة؛ تمكيناً للتحول الرقمي".وأفاد أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر التنافسية العالمية «Global Competitiveness Index 2019»، حيث قفزت 16 مركزاً في المحور الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات لتحتل المرتبة 38 عالمياً من خلال انتشار شبكة النطاق العريض وتطوير البنية الرقمية .وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يجد دعماً غير محدود من الحكومة مما مكنه من تعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة.وبين أن " الاتصالات السعودية" أصبحت في موقع الصدارة ليس في المملكة بل في المنطقة كأكبر شركة اتصالات من حيث القيمة السوقية، كما أنها أغلى علامة تجارية سعودية في 2019 بقيمة تجاوزت 7 مليارات ".وقال في ختام كلمته :" نعاهد قيادتنا على أننا ماضون في تمكين التحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة غير تقليدية فضلاً عن تقديم الحلول الرقمية الملهمة التي تثري حياة الناس في المجتمعات التي نعمل بها وذلك بسواعد أبنائنا وبناتنا، الذين يشكلون نحو 95% من الموظفين ".// انتهى //14:45ت م0128