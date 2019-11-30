الحديدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر 2019م، 2,395 مستفيداً، وعيادة الباطنية 791 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 156 مراجعًا، وعيادة التحصين 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 215 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 835 شخصًا، وعيادات الولادة 12 حالة، وقسم النساء و الولادة 455 امرأة، والفريق المتنقل 466 مريضا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2.425 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,652 مريضا، واستقبل قسم التنويم 11 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.441 مريضًا.// انتهى //14:49ت م0129