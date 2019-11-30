حجة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 21 – 27 نوفمبر 2019م، في قسم الطوارئ 603 مستفيداً، وعيادة الباطنية 284 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 43 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 1,181 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 456 مستفيداً، وقسم نقل الدم 8 مراجعين، فيما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 409 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 1,121 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1,487 فرداً، وراجع قسم الأشعة 37 مريضًا.// انتهى //14:49ت م0130