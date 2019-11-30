حفرالباطن 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبارك صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن للوطن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي تأتي علينا هذه الأيام ونحن نرفل بالأمن والأمان بحمد الله وفضله ثم بحُنْكة وسياسة ملك العزم والحزم وعضده وولي عهده الأمين، في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول الجوار ويلات الحروب والنزوح من أماكن عيشهم.وأكد سموه أن هذه المناسبة العزيزة تأتي وبلادنا المملكة العربية السعودية تحقق باحترافية عالية تنمية وطنية مستدامة، وتشهد جميع مناطقنا ومحافظاتنا تطورات ملحوظة في جميع المجالات وفي كل القطاعات بلا استثناء، وفي ذات الوقت تسابق الزمن وصولا للعالمية في مجالات عدة اقتصادية وسياسية وسياحية وعسكرية وعلمية وفكرية وثقافية ورياضية ، ولعل من بين الشواهد والبراهين ما حققته بلادنا من قفزات سريعة و مذهلة في التنافسية العالمية، فضلاً عن أنها قطعت أشواطًا متميزة في الشفافية والإصلاحات الإدارية و المالية و مواجهة الفساد، كما أن دخول المملكة بقوة و فاعلية واستضافة لقمة قادة مجموعة العشرين الاقتصادية، والاستمرار في إكمال لبنات التنمية بجودة واتقان، وحماية الوطن وحراسة حدوده وكشف مخططات الأعداء والإجهاز على فلولهم وجيوبهم المؤيدين لهم، كل هذا وغيره كثير مما تمّ منذ تولى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مقاليد الحكم دليل قوي وبرهان أكيد على حكمة وحُنْكة وعزم وحزم وفطنة قائد أمتنا الملك سلمان، ومن خلال رؤية علمية متقنة و مدروسة يشرف عليها سمو ولي العهد - حفظهما الله -.وتابع سمو محافظ حفر الباطن : إن من واجب كل فرد منا ونحن نعيش هذه الذكرى الجميلة العزيزة على قلوب الجميع، أن نتذكر الدلالة العظيمة لهذه البيعة التي في عنق كل منا فتكون دافعاً ذاتياً لاستشعار مسؤوليتنا المباشرة إزاء قيادتنا العازمة الحازمة التي نَدين لها بعد الله بالولاء والطاعة والعمل والعطاء، سائلاً المولى- عز وجل- أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يديم عزّنا وينصر جندنا ويبقي التفافنا حول مليكنا وولي عهده الأمين ولحمتنا الوطنية التي هي شرف الجميع.// انتهى //14:50ت م0131