جيزان 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بأنها مناسبة سعيدة يفخر ويعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن الغالي , رافعاً التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الغالية على الجميع.وقال سمو نائب أمير منطقة جازان :" تأتي الذكرى الخامسة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتمثل مناسبة غالية وفرحة كبيرة لكل الوطن في مناسبة عزيزة هي البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - التي تُعد منعطفاً مهماً وسجلاً حافلاً من الإنجازات في تاريخ هذا الوطن الغالي, حيث يقود - رعاه الله - السفينة بحنكة واقتدار في ظروف عصيبة ودقيقة تمر بها المنطقة والأمة".وأضاف سموه : "الجميع يتذكر مع هذه المناسبة الغالية ما ننعم به من النعم الكثيرة التي من بها المولى عز وجل علينا في بلادنا الغالية , وفي مقدمتها ما من به تعالى علينا من قيادة حكيمة , وأمينة تسعى لكل ما فيه خدمة الدين والشعب وراحته , ورقي الوطن والمواطن , وتمضي بسياسة حكيمة ونهج قويم ابتداءه مؤسس هذه البلاد العزيزة وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ومن بعده أبناؤه البررة , حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -".وأشار سمو نائب أمير منطقة جازان لما حبى الله تعالى خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ــ من الحنكة والحكمة التي أهلته لقيادة البلاد بكل عز وحزم وثقة في هذه الظروف القاسية مما جعل المملكة العربية السعودية تستمر في تنميتها وتفوقها لتكون في صفوف الدول العظمى , وواحدة من دول العشرين.وأردف سموه :" وسيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رجل حكم وإدارة وإرادة وتخطيط وحزم وعزم في آن معاً , ليجد المتأمل بعد أن اعتلى ــ حفظه الله ــ سدة الحكم , وفي هذه الحقبة الزمنية القصيرة كل مؤشرات التقدم للمستقبل والمنجزات الحضارية التي تدل على أننا نعيش فترة ذهبية على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها والشواهد على عطاء هذا القائد الكبير لشعبه , في مقابل الحب الصادق والتقدير من الشعب المخلص الأبي , حتى تمثل هذا الحب في صور رائعة من التلاحم والتعاضد والتأييد بين الشعب وقائده في كل الظروف , ونحن نعيش مرحلةً حازمةً متسلحين بالعلم مستبشرين برؤية ثاقبة من سمو سيدي ولي العهد الأمين (2030)".ودعا الأمير محمد بن عبدالعزيز ، الله سبحانه أن يمن على هذا الوطن الغالي بالمزيد من التقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء ويحفظ ولاة أمرنا , ويحمي وطننا العزيز.// انتهى //15:03ت م0133