الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : تَمُرُّ هذه الذكرى والوطن ينعم بالخير والسلام والأمن والأمان في العهد الزاهر للملك سلمان -أيده الله- حيث تشهد مملكتنا نقلات حضارية وتطور ونهضة ومنجزات تحققت في مختلف الميادين والمجالات، ومن نعم الله على هذه البلاد وجود قيادة رشيدة تسعى للارتقاء بهذا الوطن وتدعم أبناءه وبناته من خلال تطوير العملية التعليمية بما في ذلك دعمها لهيئة تقويم التعليم والتدريب حيث أنها وضعتها في المكانة المناسبة بين البرامج التنموية التي تسهم في نمو مستقبل الأجيال، ومكّنتها من رفع جودة التعليم وكفايته، ووفرت لها السبل كافة لتحقيق مهامها الوطنية كونها نقطة تحول جوهرية في قياس جودة الأداء والاسهام في تحقيق رؤية مملكتنا 2030 لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.وأضاف الدكتور زمان أنه في مسيرة هذا العهد الميمون وتحت ظل قيادتنا الرشيدة سيواصل وطننا الطموح تحقيق التعليم المتقدم الذي يستحقه أبناءه وبناته.وسأل معاليه في ختام تصريحه المولى تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على مملكتنا عزها ورخائها وأمنها وأمانها ونهضتها، وسأله تعالى أن يسدد رأي القيادة ويعينها على حمل الأمانة لقيادة هذا الوطن العزيز وخدمته وتحقيق تطلعات الشعب السعودي الكريم.// انتهى //15:04ت م0134