الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسعبر معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني عن سعادته بحلول الذكرى الخامسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, مؤكداً الفخر والاعتزاز بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لمواصلة قيادة الوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز بنيان بلادنا وترسيخ موقعها ومكانتها عربيا وإسلاميا وعالميا، كقوة للاستقرار وصوت للحكمة والسلام.وقال الدكتور القحطاني : إن هذه الذكرى تسجل صفحة مشرقة من تاريخ المملكة حين تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد، وواصلت المملكة تحت قيادته تطورها وتحديثها وتقدمها، كما سجلت خطواتها المزيد من النجاح على طريق التحول الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أساس تنويع مصادر الدخل، وحسن استثمار الموارد، وفق مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، والنهج الحكيم لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله -.وأكد القحطاني أن هذه المبادرات الوطنية التي شملت عددًا من المشاريع التنموية العملاقة، ستعزز مسيرة التطور، وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وبناء الوطن على أسس عصرية حديثة تمتلك كل مقومات التطور والنهضة الحضارية، ولينعم المواطن السعودي بالرفاهية والاستقرار، ولتعزيز موقع المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.وأشاد مدير عام معهد الإدارة العامة في هذه المناسبة بما يحظى به معهد الإدارة العامة من رعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، ودعمه بجميع الإمكانات المادية والتقنية والبشرية، وبأحدث وسائل التدريب الحديثة من أجل تطوير أنشطة المعهد، وتحسين أداء مهامه على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ومواكبة المستجدات التدريبية والإدارية والتنموية كافة بما يحقق التطلعات والأهداف.ورفع القحطاني في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - باسمه ونيابة عن منسوبي معهد الادارة العامة أسمى آيات التهاني، مجدداً البيعة والولاء للقيادة الرشيدة، وداعياً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، ويمتعها بموفور الصحة والعافية، وأن يسددها لقيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والتطوير والنهوض بالمملكة وشعبها.// انتهى //15:04ت م0135