جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باسمه واسم منسوبي جامعة جدة أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم, والذي يعد إشراقة مضيئة ومتجددة بالخير والتنمية والازدهار للوطن وللأمة.وقال معاليه:" إن الاحتفال بهذه المناسبة يحمل بُعداً آخر ودلالات عميقة لما تحقق من قفزات تنموية وتنظيمية هائلة وصلت إلى أوج النهضة والتقدم, والرقي محلياً وعالمياً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية التي تحققت رغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، وانتظمت وفق إستراتيجيات واضحة ورؤية 2030 الطموحة التي حمل لواءها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لتكون الترجمة الصادقة لرغبات وتطلعات أبناء هذه البلاد بمستقبل واعد بالخير والنماء والعيش الرغيد".وأضاف الدكتور الحميدان : " إننا حين نحتفل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور خمس سنوات من عهده الزاهر, ومن الإنجاز والعطاء غير المسبوق, فإننا أيضاً نحتفل بسيرة وطن وبملحمة وطنية خالدة من البناء والتنمية التي وضع أسسها ومنطلقاتها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - غفر الله له - وأبناؤه الملوك من بعده, حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تحولت البلاد في عهده إلى ورش عمل دؤوبة, ومشروعات تطويرية عملاقة عمت أرجاء المملكة العربية السعودية كافة, لتشكل في مجملها إنجازات وقفزات غير مسبوقة وضعتها في مستهل مرحلة جديدة ونقلتها لمصاف الدول المتقدمة.وفي ختام كلمته سأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يعيده لمثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أعواماً مديدة وهو في أتم صحة وسلامة, والوطن دائماً في عزة ورفعة وأمن ورفاهية واستقرار.// انتهى //15:05ت م0136