الطائف 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً دورة علمية في "شرح كناب الأطعمة والأشربة من متن عمدة الأحكام للمقدسي" للشيخ حسين بن محمد المقدسي بجامع الملك فهد بالحوية عقب صلاة المغرب.وتأتي هذه الدورة ضمن الدروس العلمية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:49ت م0167