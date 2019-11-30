تبوك 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أسماء المرشحين والمرشحات على مستوى تبوك لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دورتها الــ22 في فئة الطالب/ة المتميز/ة والبحث التربوي.وبارك المدير العام للمرشحين والمرشحات, مثمناً لهم تميزهم وحرصهم على الارتقاء والإبداع والإجادة، معولاً على المتميزين كافة للإسهام في الارتقاء بالأداء على مستوى الأفراد والمؤسسات ونمذجة تجاربهم ليحتذي بها الجميع، مؤكدًا أن تعليم تبوك يفخر بمشاركتهم في جوائز التميز بمختلف فئاتها.من جهته أفاد مدير مركز التميز الدكتور خالد العنزي أن الفائز في فئة الطالب المتميز هم أحمد المالكي وحسن موسى من ثانوية منارة العصر والطالبات يارا الشمري من ثانوية الملك عبدالعزيز وميرا الحجيري من الثانوية الثانية بضباء وروان العمراني من الثانوية الـ 21، وفازت في فئة البحث التربوي مديرة إدارة الإشراف التربوي عناية القبلي وقائدة الثانوية الــ17 فاطمة الحماص والمعلمة منال النازل من ثانوية أم المؤمنين رملة.وأشار العنزي إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع روح المبادرة والابتكار والتميز في جميع المجالات العلمية والأدبية، وكذلك الإسهام في توفير بيئة وظروف تربوية تعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار والريادة والتميز، إضافة إلى تكريم الفئات والجهات ذات العلاقة بالتعليم من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات متميزة.// انتهى //15:51ت م0168