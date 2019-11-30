الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسظفر الإنجليزي جيمي السون عن فئة المحترفين ببطولة السعودية المفتوحة الخامسة للجولف التي اختتمت اليوم السبت على ملاعب الرياض للجولف وحقق السعودي فيصل السلهب المركز الأول عن فئة الهواة.وتوج معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف الاستاذ ياسر بن عثمان الرميان الفائزين في هذه البطولة التي امتدت لثلاثة أيام، مشدداً على أهميتها ومرحبا بكل المشاركين لافتًا النظر إلى أن لعبة الجولف قد بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا في السعودية وينتظرها مستقبل واعد في ظل المنشآت الحديثة لملاعب الجولف التي سيتم افتتاحها مستقبلا.وأكد دور الاتحاد بالاهتمام باللاعبين السعوديين, مشيراً إلى أن أسماء واعدة كثيرة ستأخذ طريقها إلى مزيد من الارتقاء والتطور في ظل عمل الاتحاد على تبني المواهب ودفعها الى الاحتراف.وكان السون قد حقق انجازه بست ضربات تحت المعدل في الوقت الذي جاءت أفضلية السعودي السلهب على الهواة من خلال ضربتين تحت المعدل.. وجاء المغربيان احمد مرجان وايوب آد عمر في المركزين الثاني والثالث على التوالي لفئة المحترفين قبل الرابع الأمريكي لندن جاكسون والمصري عيسى ابو العلاء خامسا.وفي فئة الهواة جاء البحريني علي الكواري ثانيا وحل السعوديان سعود الشريف وعلي الصخى في المركزين الثالث والرابع قبل الخامس البحريني ناصر يعقوب.وفي التتويجات الجانبية حقق البحريني علي الكواري جائزة اطول ضربة والمغربي ايوب آد عمر جائزة أقوى ضربة.وشهدت البطولة مشاركة لاعبين محترفين وهواة ينتمون إلى إحدى عشر دولة بين أوروبية وآسيوية وعربية وفق عدد بلغ نحو 70 لاعبا.. وينتظر أن يرتفع تصنيفها بعد النتائج المتميزة التي حققت فيها خاصة أن البطل ادسون قد حقق 6 ضربات تحت المعدل فيما حقق الوصيف مرجان 4ضربات تحت المعدل.وأكد مدير البطولة محمد العيسى أن البطولة شهدت مستويات متطورة وتنافسا كبيرا وتحقيق .. كدليل على الارتقاء المستمر لها لافتا النظر أنها وعبر دورتها الخامسة أحدثت نقلة نوعية لرياضة الجولف في السعودية وأصبحت منصة لعشاق اللعبة لما تحتويه من منافسة وإثارة بين المشاركين.وشكر العيسى سمو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي لرعايته هذه البطولة ولرئيس الاتحاد السعودي للجولف معالي الاستاذ / ياسر الرميان الذي جعلها من أهم اهتماماته, مقدماً الشكر لملاعب الرياض للجولف، واللاعبون المشاركون, مؤكداً أن البطولة ستتواصل العام المقبل بنفس موعدها الحالي.// انتهى //15:53ت م0169