أبوظبي 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية, إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حيالها .// انتهى //15:58ت م0170