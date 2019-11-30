فيينا 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.وأشار سموه إلى أن حجم الإنجازات في مسيرة النهضة والتحولات التنموية التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لم تقتصر فقط على التنمية الداخلية بل هي ممتدة على الساحة الدولية سواءً على مستوى تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الدول أو على مستوى التمثيل في المنظمات الدولية، حيث اصبح أسم المملكة حاضراً في الكثير من المجالس واللجان خلال السنوات الماضية، مما يعكس اهتمام القيادة وتوجيهاتهم لتعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية.وأضاف سموّه أن في هذا العهد تسيدت المملكة مراتب دولية متقدمة على الكثير من الأصعدة، موضحاً بأن الإنجازات المتلاحقة على المستوى الدولي هي امتداد لدعم القيادة الرشيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //15:59ت م0171