الدمام 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستبدأ كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدٍ فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1440 / 1441هـ.وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، أن فترة القبول ستستمر نهاية دوام يوم الخميس 15 ربيع الآخر الجاري ، مشيراً إلى أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب قبول إلكتروني ، وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول.وأشار إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الأحد 18ربيع الآخر الحالي عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت, كما سترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق. وحول شروط القبول أوضح عميد الكلية أنه يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ملمحا إلى أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.وأكد عميد الكلية إن القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الأحد (25 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 22 ديسمبر 2019م إلى يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019م) ، لافتا النظر إلى أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في البرامج الأكاديمية التالية : برنامج المحاسبة وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمداد، وبرنامج تقنية السلامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية.// انتهى //16:28ت م0179