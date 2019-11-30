الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي محاضرتين ضمن ملتقى أمن وآمان النسائي الأول الذي تواصل الوزارة تنفيذه في عدد من جوامع العاصمة ودور تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الاجتماعية.وتلقي مساء غدٍ الأحد بعد صلاة المغرب الداعية هيفاء بنت عبدالله الرشيد محاضرة بعنوان "دولة ودعوة" ، كما تلقي الداعيتين لمياء القزلان ومزنة الحضيف ندون علمية بعنوان "العقل السليم" بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء القادم السابع من شهر ربيع الأخرة.ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويسهم في تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة التي تبثها الجماعات المنحرفة.// انتهى //16:32ت م0180