تونس 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأنقذت قوات جيش البحر التونسية التابعة لمدينة جرجيس جنوب شرق البلاد، 16 تونسياً كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية في اتجاه السواحل الايطالية، وذلك بعد أن تعطل مركبهم .وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم, أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية بالمنطقة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم .وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أوقفت 138 مهاجرًا، غير شرعي، أمس من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة بعدة محافظات .// انتهى //16:43ت م0181