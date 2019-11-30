الباحة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, غداً, الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة, الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.وقدّم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة باسمه وباسم جميع أعضاء وعضوات المجلس على رعايته للملتقى وما يقدمه سموه من دعم وتمكين مستمر لأبنائه شباب المنطقة.وأكد ظهران أن الملتقى الذي يستمر على مدى يومين يهدف إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030, والاطلاع على التحديات التي تواجه مجالس شباب المناطق وكيفية تجاوزها, وتعزيز التكامل بين مجالس شباب المناطق, إضافة إلى تفعيل دور مجالس شباب المناطق في خدمة تنمية مناطقهم, وإيجاد منصات تفاعلية للشباب للتعرف على آرائهم وقضاياهم وتطلعاتهم, ومنبر لإيصال أفكارهم واقتراحاتهم, وزيادة التنسيق بين لجان ومجلس شباب المنطقة الواحدة.// انتهى //16:46ت م0182