الأحساء 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء تنظم جامعة الملك فيصل معرض الكتاب 2019م، الذي ينعقد الثلاثاء القادم 1441ويستمر لمدة 6 أيام في بهو عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية.وأعرب معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الأحساء على رعايته لهذا الحدث الثقافي النوعي في المحافظة، مبينًا أن هذا المعرض يأتي في إطار الدور المعرفي والثقافي المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الملك فيصل كمؤسسة تعليمية كبرى في المنطقة الشرقية، كما يأتي امتدادًا لإرث هذا الواحة العلمي والتاريخي والثقافي والاجتماعي الممتد عبر قرون ، ويمثل مبادرة ثقافية تقدمها الجامعة في إطار اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، واستجابة تفاعلية لتميز المشهد الثقافي في المنطقة الشرقية.من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أن هذا المعرض يمثل حدثًا سارًّا في الوسط الثقافي، وفعالية منتظرة من جميع أطياف المجتمع في المنطقة الشرقية لكونه يُعد نافذة رحبة على مجالات ثقافية متعددة، تتيح لأفراد المجتمع الاطلاع على آخر الإصدارات، وما استجد منها في مجال النشر والتوزيع، وتسهم في تفعيل الحراك الثقافي بشكل عام، ويحقق عددًا من مستهدفات الجامعة في خدمتها لمحيطها المجتمعي.بدوره أكد عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي حرص الجامعة في أن يقدم هذا المعرض تجربة ثقافية إيجابية لكل زواره، من خلال التفاعل مع برامجه والاستفادة من التنوّع المعرفي الذي يحتويه، مشيراً إلى وجود لجان تعمل على تنظيم المعرض بشكل مميز يلبي رغبات جميع الأطياف بمختلف التوجهات، كما تقوم أيضًا بتنظيم لقاءات وأمسيات ثقافية على هامش المعرض تسهم في إثراء المعرض، وإثراء ليالي الأحساء بأجواء تنبض بالثقافة والفكر، والحرص على إنجاح مثل هذه التظاهرة الثقافية.يذكر أن المعرض تشارك به كبرى دور النشر من هيئات ومؤسسات حكومية وأهلية وخيرية، وحددت أوقات زيارة المعرض على فترتين الأولى من 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، والثانية من 3:00 عصراً حتى 9:00 ليلاً.// انتهى //16:46ت م0183