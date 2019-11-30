الجبيل 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم أعمال مؤتمر صحة الجبيل الثاني لتخصصات طب الأطفال، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية, وذلك في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وشملت جلسات اليوم الختامي للمؤتمر، جلسة عن أمراض الرئة لدى الأطفال، أدارها الدكتور فهد الخراشي بمشاركة الدكتور إبراهيم المقري ، حيث ناقشت الجلسة الأولى موضوعات عدة منها الصفير عند الأطفال والتليف الكيسي واختبار وظائف الرئة.بينما شهدت الجلسة الثانية والأخيرة التي تناولت الحالات الطارئة، وأدارها رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ياسر القرني بمشاركة الدكتور خالد الجمعان، حيث ناقشت الجلسة موضوعات منها كيفية معالجة رأس الطفل عند السقوط ومعالجة السموم والنهج السريري للرضّع وآلام أمراض البطن لدى الأطفال.كما شهد مؤتمر صحة الجبيل الثاني خلال أيام انعقاده إقامة ٥ ورش عمل قدمها عدد من الأطباء والمتخصصين تضمنت النقاش في أبرز ما توصل إليه الطب في معالجة ومباشرة الحالات الطارئة التي تخص الأطفال ومنها الحروق وأمراض الربو والسكري والرعاية الطبية للمواليد الرضع والخدج وحديثي الولادة.يذكر أن المؤتمر قد انطلق برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي وشارك به أكثر من ٤٢ متحدثاً وأكثر من ٧٠٠ ممارس صحي وجرى اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ٢٩ ساعة طبية, بالإضافة لـ ١١ ساعة تدريبية معتمدة لورش العمل.// انتهى //16:46ت م0184