الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.وقال معاليه في هذه المناسبة : "تمضي المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بخطوات واثقة ومتسارعة لتعزيز المكانة المستحقة لها بين دول العالم، والوصول إلى آفاق ومكتسبات وطنية جديدة، والحفاظ على ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من أمن واستقرار ورخاء، تحقيقاً لرؤية وطنية طموحة جعلت التنمية الشاملة والريادة العالمية عنوانين رئيسين لها".وأضاف معاليه : "لقد حفلت السنوات الخمس الماضية من العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بإنجازات وطنية كبيرة على مختلف الأصعدة، وكان من بينها إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي حظيت ولا تزال بدعم كريم وكبير من لدن القيادة الرشيدة مكنها - ولله الحمد - من تحقيق العديد من المكتسبات في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية".وسأل معاليه الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بمديد عونه وتوفيقه.// انتهى //17:00ت م0185