المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأقام فريق رواد الصحة التطوعي بالمدينة المنورة أمس, فعالية بعنوان "لنا حق"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة‏, وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.واحتوت الفعالية التي شهدت حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم عدداً من الأركان التثقيفية والترفيهية المتعددة أبرزها ركن المواهب وركن حقوق الطفل ، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للآباء والأمهات من خلال ركن الأسرة.وأوضحت قائدة الفريق جيهان الأبيض أن الهدف من هذه الفعالية مشاركة الأطفال يومهم العالمي وتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال وتعزيز دورهم في الصحة واتاحة الفرصة لهم في المشاركة في بناء المجتمع صحياً بمشاركة عدد من المختصين وإعداد جيل واعي يتحمل مسؤوليته الصحية من خلال تقديم عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية المقدمة لهم ولذويهم.// انتهى //17:38ت م0188