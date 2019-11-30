الطائف 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسينظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة, برنامج الأمن الفكري "اعتدال" تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية" في عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة" الخرمة وتربة ورنية", بحضور محافظيها.ويتضمن البرنامج أنشطة توعوية نوعية، ويشتمل على محاضرات وندوات وتوزيع مطبوعات توعوية.كما أقيم معرض توعوي إحتوى على وسائل توجيهية توضح مفهوم الأمن الفكري ومهدداته من خلال الاستفادة من شاشات وزارة البلديات والقطاع الخاص.حضر اللقاءات عدداً من مسؤولي القطاعات الحكومية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجمع من الطلاب.وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //17:48ت م0190